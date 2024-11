Options du sujet Imprimer le sujet

FMJ65 Vous connaissiez le robot Unitree G1 ? 3 #1

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 16322 Karma: 5502















https://www.elektor.fr/products/unitree-g1-humanoid-robot#section-info Ses capacités sont vraiment impressionnantes !Et en plus il n'est pas très cher : 25k€ !

