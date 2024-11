Options du sujet Imprimer le sujet

lebibix Première vidéo de ma traversée entièrement à pied de notre pays la France 2 #1

Je suis accro Inscrit: 31/12/2011 18:17 Post(s): 552 Karma: 246



Ca y est, mon gros projet, mon défi de traverser la France à pied, est enfin réussi.

Je vais mettre en ligne une vidéo par jour jusqu'à la fin, sur ma chaîne youtube:



Je commence dès aujourd'hui par J0, demain ça sera J1, etc, etc



J00: Je traverse la France à pied, du nord au sud (videaste.eu)



Des Bisous Bonjour à vous tous les koreusiens.Ca y est, mon gros projet, mon défi de traverser la France à pied, est enfin réussi.Je vais mettre en ligne une vidéo par jour jusqu'à la fin, sur ma chaîne youtube: https://www.youtube.com/@videaste-paris Je commence dès aujourd'hui par J0, demain ça sera J1, etc, etcJ00: Je traverse la France à pied, du nord au sud (videaste.eu)Des Bisous

Contribution le : Aujourd'hui 19:49:43

lebibix Re: Première vidéo de ma traversée entièrement à pied de notre pays la France 0 #3

Je suis accro Inscrit: 31/12/2011 18:17 Post(s): 552 Karma: 246

@Sebmagic a écrit:

Super projet, bravo !



Par contre ton chariot a l'air extrêmement désagréable à traîner derrière avec les mouvements haut-bas qui déstabilisent la marche... Mais ce n'est peut-être qu'une impression.



Merci beaucoup Seb !



Alors le chariot sur route goudronnée était merveilleux, par contre, sur les chemins caillouteux, aïe aïe, j'ai dégusté. Je me suis fait des muscles

Puis j'ai eu 2 ou 3 bricoles avec le chariot pendant le voyage, des trucs qui se détachent, mais il a tenu le coup jusqu'au bout, à mon grand étonnement, 1600 km ! Citation :Merci beaucoup Seb !Alors le chariot sur route goudronnée était merveilleux, par contre, sur les chemins caillouteux, aïe aïe, j'ai dégusté. Je me suis fait des musclesPuis j'ai eu 2 ou 3 bricoles avec le chariot pendant le voyage, des trucs qui se détachent, mais il a tenu le coup jusqu'au bout, à mon grand étonnement, 1600 km !

Contribution le : Aujourd'hui 20:57:20