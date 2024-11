Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Le syndrome de la Tourette en classe 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 38242 Karma: 18982

Le montage ne permet pas de se rendre compte de la fréquence des tocs mais en se disant que c'est un cours magistral classique d'amphi de 1h45. On peut se dire que ça fait quand même beaucoup.





https://www.tiktok.com/@wiloriewisp/video/7282761246108257582





https://www.tiktok.com/@wiloriewisp/video/7282761548081351982





https://www.tiktok.com/@wiloriewisp/video/7282761096769899822 Elle a l'air d'être bien entouréeLe montage ne permet pas de se rendre compte de la fréquence des tocs mais en se disant que c'est un cours magistral classique d'amphi de 1h45. On peut se dire que ça fait quand même beaucoup.

Contribution le : Aujourd'hui 11:22:17

alfosynchro Re: Le syndrome de la Tourette en classe 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 14358 Karma: 6864 C'est bien présenté, et elle arrive à prendre ça avec humour, mais ça ne doit pas être drôle tous les jours quand-même.

Contribution le : Aujourd'hui 11:31:11

Gog077 Re: Le syndrome de la Tourette en classe 0 #3

Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1968 Karma: 1155 Ça doit être tellement dur à vivre. C'est sûr qu'être bien entouré ça doit être primordiale pour survivre dans notre monde. J'y connais rien, mais du coup elle arrive à garder sa concentration sur le cour malgré ses TICs ? Parce que si ça la perturbe à chaque fois, ça doit être d'autant plus dur par rapport aux autres pour garder le fil.

Contribution le : Aujourd'hui 11:49:58