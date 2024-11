Visite b̵̨̥̞͓̋a̶̮̖͂̄͌̃͜ń̴̯̝ă̴͈l̵̯͇̜̪̍̃e̵̟͎͌̓͋͋ du musée de l'oubli.

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 38244 Karma: 18982







Visite b̵̨̥̞͓̋a̶̮̖͂̄͌̃͜ń̴̯̝ă̴͈l̵̯͇̜̪̍̃e̵̟͎͌̓͋͋ du musée de l'oubli.





L'horreur.

J'aime beaucoup ce que fait EGO (le youtubeur). Ses vidéos sont longues mais elles sont très intéressantes et on ne voit pas le temps passer.

Cette vidéo-ci m'a parue ... in-ter ... mi ... nable .



Ci-dessous la thématique de la vidéo. Spoiler à ouvrir uniquement si vous ne souhaitez pas vivre l'expérience pleinement ou si ça ne vous intéresse pas.

