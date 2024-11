Options du sujet Imprimer le sujet

vojack Mon coloque serait il une sacoche?? 1 #1

Je suis accro Inscrit: 01/05/2007 11:23 Post(s): 1129 Karma: 1552







Les commentaires le sont tout autant Vous allez faire connaissance avec le légendaire MarcLes commentaires le sont tout autant

Contribution le : Aujourd'hui 21:46:18

Jashugan13 Re: Mon coloque serait il une sacoche?? 0 #2

Je m'installe Inscrit: 05/02/2010 21:38 Post(s): 375 Karma: 464 Il manquait la musique qui va avec:



Un petit Ricard dans un verre à ballon - Paroles

(pour ceux qui ont la ref)



Et à la santé du colonel !

Contribution le : Aujourd'hui 22:03:42