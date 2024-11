Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam L'intérieur de Notre-Dame de Paris après les réparations 1 #1

Inscrit: 07/04/2012 19:19

L'intérieur de Notre-Dame de Paris se révèle !



et pour l'extérieur on en est là:



Le chantier de Notre-Dame vu du ciel - Novembre 2024

Contribution le : Aujourd'hui 11:58:30