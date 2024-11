Options du sujet Imprimer le sujet

LugerKain Chien berger agile || Un bus prend le train || Un pelleteuse perce un plus gros trou que prévu 1 #1

Je suis accro Inscrit: 24/10/2021 11:25 Post(s): 1000 Karma: 1841 Un chien berger passe par dessus les moutons







Un bus en panne sur un passage à niveau se fait percuter par un train







Une pelleteuse perce un trou et la route s'affaisse sous elle





Contribution le : Aujourd'hui 19:48:56