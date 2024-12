Options du sujet Imprimer le sujet

corent2 Mais que fait-il ? 6 #1

Je suis accro Inscrit: 29/10/2013 16:25 Post(s): 1694 Karma: 4884

Contribution le : Aujourd'hui 15:59:15

SushiCircus Re: Mais que fait-il ? 0 #2

Je suis accro Inscrit: 10/05/2016 22:53 Post(s): 1632 Karma: 756



Edit:

Citation :

@alfosynchro a écrit:

Il est sur un bateau qui se prend des méga vagues ? :)

C'est pas parce-qu'il y a une baleine qui ce gaufre qu'il y a un bateau...Les jambons bougent pas, ni les voitures J'adore la chute !Edit:Citation :C'est pas parce-qu'il y a une baleine qui ce gaufre qu'il y a un bateau...Les jambons bougent pas, ni les voitures

Contribution le : Aujourd'hui 16:10:31

alfosynchro Re: Mais que fait-il ? 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 14375 Karma: 6869





Edit @SushiCircus :

Je sais, j'ai juste joué à l'âne pour avoir du son... Il est sur un bateau qui se prend des méga vagues ?Edit @Je sais, j'ai juste joué à l'âne pour avoir du son...

Contribution le : Aujourd'hui 16:39:28