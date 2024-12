Options du sujet Imprimer le sujet

MonoBabs A la volette - Kaamelott - Choeur Games 1 #1

Je m'installe Inscrit: 06/06/2006 15:36 Post(s): 244 Karma: 127 Salut les Koreussiens,



Avec le Choeur Games, on a fait un nouveau clip.

Nous vous présentons notre nouvel arrangement : A la volette





Kaamelott - A la volette - Arrangement acapella



Bonne soirée à tous!

Contribution le : Aujourd'hui 19:09:19

alfosynchro Re: A la volette - Kaamelott - Choeur Games 1 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 14376 Karma: 6871







Edit @Sebmagic :

Même avec Perpetuum Jazzile ? Quand je les écoute, je ferme les yeux et j'ai l'impression qu'il y a des instruments de musique.

Ma préférée (au casque) : Ça m'a direct fait penser à Perpetuum Jazzile...Edit @Même avec Perpetuum Jazzile ? Quand je les écoute, je ferme les yeux et j'ai l'impression qu'il y a des instruments de musique.Ma préférée (au casque) : https://www.youtube.com/watch?v=yjbpwlqp5Qw (déjà passée sur Koreus).

Contribution le : Aujourd'hui 19:19:45

Sebmagic Re: A la volette - Kaamelott - Choeur Games 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 6165 Karma: 2531 J'ignore pourquoi, je ne supporte pas toutes ces formations a capella, je suppose que c'est tout simplement pas mon truc mais dès que ça commence, je dois résister pour ne pas couper tout de suite. Impossible d'expliquer ce que je ressens, comme un rejet de gêne. C'est bizarre.

Contribution le : Aujourd'hui 19:43:26