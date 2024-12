Images de + d'un siècle colorisées en 4k

J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 6167 Karma: 2530

Je suis tombé sur cette vidéo et suis resté hypnotisé pendant 15 minutes. C'est fou de voir comme on galère à retrouver des images vidéo de + de 100 ans, alors qu'en 2200 il paraîtra naturel pour tout le monde d'avoir des centaines de fichiers de ses arrière-arrière-arrière-arrière-arrière grands parents en train de danser sur Tik-Tok 200 ans plus tôt.





Around The World in 1900 Colorized (60fps) India, London, New York, China ++

Contribution le : Aujourd'hui 21:42:02