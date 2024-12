Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Le défilé des capybaras + Problème de démarrage d'un coq + Un avion évite un mauvais atterrissage 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 2259 Karma: 3253 Le défilé des capybaras









Problème de démarrage d'un coq

Moteur ou batterie?









Un avion évite un mauvais atterrissage

Un pilote évite un désastre en avortant un atterrissage au dernier moment lors d'un cyclone





Contribution le : Aujourd'hui 09:29:19