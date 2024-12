Options du sujet Imprimer le sujet

Bébé éléphant curieux || Vue cockpit de nuit || chatGPT et mini Tars 2

Je suis accro Inscrit: 24/10/2021 11:25 Post(s): 1003 Karma: 1848 Bébé éléphant très curieux mais la mère le surveille de près







Belle vue cockpit lors d'une approche pour atterrir







Apprendre à rire à son GPTars





Aujourd'hui 19:05:46