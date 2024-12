Options du sujet Imprimer le sujet

Reaction chimique || Soudure très régulière || Un singe taquin

Je suis accro Inscrit: 24/10/2021 11:25 Post(s): 1009 Karma: 1859 Réaction entre du chlorure de cobalt et de l' hydroxyde de sodium dans une goute d'eau









Soudure parfaite au chalumeau









Un singe embête deux loutres





Contribution le : Aujourd'hui 11:18:10