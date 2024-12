Options du sujet Imprimer le sujet

Monachaud Validation des posts 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/08/2004 21:25 Post(s): 2738 Bonjour,



depuis mon ban, j'ai l'obligation de faire valider mes posts par un administrateur.

N'étant pas un nouveau membre, pourrait on retirer cela car c'est un rebutoir pour poster.



Merci par avance.

Contribution le : 06/12 16:58:03