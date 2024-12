Options du sujet Imprimer le sujet

rorodsr300 Quand tu oublies ton frein à main, mais que tu peux aller jouer ou loto... 1 #1

frein a main



A mon boulot, un collègue à oublier son frein à main. La voiture est partie dans la descente, est rentrée chez le voisin, et par miracle sans rien touché du tout. La voiture se gare seule, comme si de rien n'était...

Contribution le : Aujourd'hui 21:17:18