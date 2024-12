Options du sujet Imprimer le sujet

LugerKain Le roi lion ? ★ Lit et écran plat ★ Vieille scie à moteur 2 #1

Je suis accro Inscrit: 24/10/2021 11:25 Post(s): 1016 Karma: 1885 Un lion ne fait pas trop le roi face à un rhinocéros géant









Un lit équipé d'un écran plat qui sort de manière automatisée, j'espère que la sortie de l'écran est accélérée sinon va y avoir de la casse









Une scie à moteur de 1928 coupe un gros tronc





Contribution le : Aujourd'hui 21:10:30