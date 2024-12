Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Réactions de chiens quand on leur aboie dessus 3 #1

https://www.reddit.com/r/Awww/comments/1h984yk/their_reaction/

Aujourd'hui 12:00:46

Loom- Re: Réactions de chiens quand on leur aboie dessus 0 #3

Je poste trop Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 10207 Karma: 4424 Je l'ai déjà fait une fois pour voir , elle n'a pas eu la même réaction

Aujourd'hui 12:17:43

alfosynchro Re: Réactions de chiens quand on leur aboie dessus 0 #4

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 14420 Karma: 6887 Quand je fais ça, je grogne d'abord un peu, mais ma chienne ne réagit absolument pas. Je dois être un piètre imitateur...

Aujourd'hui 12:26:26