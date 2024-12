Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Perturber le chat... ou pas 1 #1

Inscrit: 09/10/2011

Il a l'air habitué



https://www.reddit.com/r/Unexpected/comments/1h9g9bm/cat_has_been_disturbed/ Il a l'air habitué

Contribution le : Aujourd'hui 12:04:07

alfosynchro Re: Perturber le chat... ou pas 0 #2

C'est pas pour ça qu'en Angleterre on appelle les animaux domestiques "pet" ?

Contribution le : Aujourd'hui 12:23:47