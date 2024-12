Assemblage de jouets ★ désembarquement d'une plateforme ★ Touch2see

Options du sujet Imprimer le sujet

Un assemblage de jouets divers forment des oiseaux, œuvres de Thomas Deininger









Un navire qui permet de désembarquer des travailleurs d'une plateforme pétrolière









Une tablette en forme de terrain de foot avec un ballon mobile en relief permet aux mal/non voyants de suivre un match avec les mains





Contribution le : Aujourd'hui 20:23:11

alfosynchro

1. Je me demande juste comment ça fonctionne dans le cerveau de l'artiste pour arriver à créer des choses pareilles ! Hallucinant !



2. Ça doit coûter moins cher qu'en hélicoptère.



3. Chapeau !

Contribution le : Aujourd'hui 21:01:36