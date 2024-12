Options du sujet Imprimer le sujet

Drones soucoupe météorites ★ Porte secrète ★ Stock-car effet miniature

Je suis accro Inscrit: 24/10/2021 11:25 Post(s): 1026 Karma: 1914 Spectacle de drones, une soucoupe volante lâche une multitude de petites météorites









Une porte secrète qui devient invisible









Une compétition de stock-car à laquelle est ajouté l'effet tilt-shift devient un combat de jouets (l'effet tilt-shift est l'ajout de bandes floues en haut et en bas de la vidéo)





