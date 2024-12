Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Grillade ambulant sur les pistes + Un futur pianiste + Voiture décorée de lumières de Noël

Grillade ambulant sur les pistes









Un futur pianiste









Voiture décorée de lumières de Noël





Aujourd'hui 08:03:15

alfosynchro Re: Grillade ambulant sur les pistes + Un futur pianiste + Voiture décorée de lumières de Noël

1. Il n'a pas intérêt à se viander et se prendre les braises sur la figure !



2. J'imagine le temps d'entraînement ! Même si c'est un gosse qui apprend vite, il a l'air complètement hypnotisé par son affaire...



3. Oh les boules !

Aujourd'hui 09:10:31