Buée sur les lunettes ★ Opacifiant électronique ★ Glasswing Butterfly

LugerKain

Je suis accro Inscrit: 24/10/2021 11:25 Post(s): 1029 Karma: 1926 Un des inconvénients de la buée sur les lunettes, c'est qu'on ne voit pas aussi bien









Un opacifiant commandé électroniquement, pour des WC je désapprouve mais pour une salle de réunion c'est quand même plutôt classe









Le Greta oto originaire d'Amérique centrale est sous sa forme adulte un papillon qui a la particularité d'avoir la majeure partie de ses ailes transparentes





Aujourd'hui 17:46:17