Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Une larme de verre sous une presse hydraulique 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 38300 Karma: 19027





https://x.com/interesting_aIl/status/1866702480530116624



Afficher le spoil La larme batavique est un petit objet de verre connu pour la particularité physique de se pulvériser quand sa pointe est rompue, alors qu'il est par ailleurs très résistant aux chocs. On le qualifie aussi de batavique car c'est en Hollande qu'on a commencé à en fabriquer. "La ChUtE Va VoUs EtOnNeR" !

Contribution le : Aujourd'hui 20:25:33