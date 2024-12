Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Une banane démoniaque + Un saut dans un bus + Un lancer d'ancre raté 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 2278 Karma: 3279 Une banane démoniaque

Sculpture sur une banane









Un saut dans un bus

Un passager fait un bond en étant assis dans un bus après que celui-ci ait roulé sur un dos d'âne









Un lancer d'ancre raté

Elle jette une ancre à la mer, et finit par-dessus bord





Contribution le : Aujourd'hui 11:10:11