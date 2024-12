Options du sujet Imprimer le sujet

Résolution d'un Rubik's Cube en 9 sec + Défilé Steampunk en Allemagne + Feux d'artifice de Liuyang

Résolution d'un Rubik's Cube en 9 sec

Deux enfants résolvent un Rubik's Cube ensemble en 9 secondes









Défilé Steampunk en Allemagne

Défilé steampunk au KLASSIKWELT BODENSEE à Friedrichshafen, Allemagne









Feux d'artifice de Liuyang

Feux d'artifices lancés depuis des drones





