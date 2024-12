Options du sujet Imprimer le sujet

kikekoi Sauvetage d'un écureuil 1 #1

Je suis accro Inscrit: 24/01/2008 11:07 Post(s): 1192 Karma: 1814



Contribution le : Aujourd'hui 11:03:40

alfosynchro Re: Sauvetage d'un écureuil 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 14447 Karma: 6906 Trop fort ! J'allais écrire : "un peu marre de cette chanson", mais non...

J'ai tout de suite pensé à Trump...

Contribution le : Aujourd'hui 11:19:51