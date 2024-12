[Vidéo] retrouvaille avec un dauphin

Options du sujet Imprimer le sujet

jeankikine

Je viens d'arriver Inscrit: 06/12/2013 01:20 Post(s): 82 Karma: 107 pour ceux qui me connaissent pas je fait souvent des video de plongées et j'en met quelques une parfois

donc ici petite retrouvaille avec une delphine de la passe de rangiroa .









Contribution le : Aujourd'hui 22:49:57

Wiliwilliam

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 38304 Karma: 19031 Comment tu peux l'identifier? Elle a une marque distinctive?

Contribution le : Aujourd'hui 23:02:32