Pas d'bol historique !

Le soldat qui a épargné Hitler : une rencontre qui a changé l'Histoire ?

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 1416 Karma: 715 Ne pas tirer sur un ennemi blessé et/ou désarmé est plutôt un bon principe même si en l'occurrence, on peu le regretté à posteriori.

Oui. D'ailleurs, certains, actuellement feraient bien de s'en rappeler et de s'en inspirer.

