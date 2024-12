Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane L'invasion des canards + La peur d'une grande caniche + Qu'est-ce qu'on est serré dans cette boite 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 2283 Karma: 3300 L'invasion des canards









La peur d'une grande caniche

Une grande caniche désire que sa maîtresse la prenne pour descendre un escalator









Qu'est-ce qu'on est serré dans cette boite...





Contribution le : Aujourd'hui 08:37:22