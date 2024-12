Options du sujet Imprimer le sujet

LugerKain Scooter piéton ★ Valise antivol ★ Lance filet anti méchant 1 #1

Je suis accro Inscrit: 24/10/2021 11:25 Post(s): 1036 Karma: 1974 Un scooter qui marche avec des petites chaussures









Si la valise embroche des gens le voleur sera encore plus limité dans ses mouvements









Le filet agace le voleur, puisqu'il y a agacement, il y a déconcentration, on peut alors demander au voleur de nous suivre bien cordialement





Contribution le : Aujourd'hui 09:32:54