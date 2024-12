Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Mettre sa tête dans une lotte + Un flip pendant une course de vélo + Je le fais à ma façon 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 2284 Karma: 3302 Mettre sa tête dans une lotte

Un poissonnier met sa tête dans la gueule du lotte









Un flip pendant une course de vélo

Un cycliste fait un flip en courant et provoque une chute en voulant rattraper son vélo









Je le fais à ma façon

Le motard ne veut utiliser un panneau pour traverser…





Contribution le : Aujourd'hui 14:10:50