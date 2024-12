Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam [Teaser] Astérix & Obélix : Le Combat des Chefs (Série) 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 38309 Karma: 19035

Astérix & Obélix : Le Combat des Chefs | Teaser officiel VF | Netflix France



ça a l'air d'être un puits de références. Avec Alain Chabat aux commandes.

Mention spéciale au coup de poing de Astérix sur un Romain qui est en couverture de toutes les BD et la ref' à Astérix Mission Cléopâtre de Alain Chabat avec César qui loupe un raisin.

Contribution le : Aujourd'hui 10:57:12

