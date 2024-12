Options du sujet Imprimer le sujet

LugerKain Un peintre d'intérieur ★ Des Oreillers en marbre ★ Des chalumeaux pour pinceau 3 #1

Je suis accro Inscrit: 24/10/2021 11:25 Post(s): 1039 Karma: 1979 Il réalise des peintures à l'intérieur de vases et bols









Håkon Anton Fagerås sculpte des oreillers en marbre au marteau pneumatique









Alex Peter Idoko réalise des toiles colorées au chameau, elle crée des œuvres aussi bien sur toile que sur bois





Contribution le : Aujourd'hui 11:28:56