Video d'un fou rire d'une fillette après trébuchage

Bonjour,



Je recherche la vidéo d'un présentatrice ou professeure (je suis pas sur) qui trébuche et fait rigoler une fillette avec un rire très communicatif.

La fillette est devant un table et la personne qui trébuche passe devant en parlant face caméra mais à un moment donnée elle trébuche sans tomber mais la flette derrière à une rire archi communicatif.



Et j'arrive pas à retrouver (je pense que je l'ai vue ici)



Merci d'avance

