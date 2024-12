Installation de climatisation en hauteur + La force d'un léopard + Maquette en carton

Options du sujet Imprimer le sujet

Installation de climatisation en hauteur

Un ouvrier installe un climatiseur sur un immeuble en hauteur









Comment duper facilement

La force d'un léopard

Une homme tire une corde mais un léopard tire de l'autre coté de force









Maquette en carton





