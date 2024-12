Options du sujet Imprimer le sujet

LugerKain Un ex cambrioleur devenu sculpteur ★ Un barbier artiste ★ Réseau d'eau du 12ème siècle 3 #1

Je suis accro Inscrit: 24/10/2021 11:25 Post(s): 1043 Karma: 1992









Un barbier fait des œuvres avec les chutes de poils de ses clients









Le réseau d'eau du palais de l'Alhambra datant du 12ème siècle dans la ville de Grenade en Espagne



Fini les cambriolages de noëlUn barbier fait des œuvres avec les chutes de poils de ses clientsLe réseau d'eau du palais de l'Alhambra datant du 12ème siècle dans la ville de Grenade en Espagne

Contribution le : Aujourd'hui 13:55:34