Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou quand tu t'ennuies , occupe toi de tes voisins 3 #1

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 9836 Karma: 5355 Vous navigateur est trop vieux

il s'ennuyait tellement qu'il a envoyé un bouquet de fleur à son voisin Steeve, en lui écrivant : tu me manques tellement , je t'aime , Laura, bisous bisous bisous.

sauf que pas de bol pour Steeve, c'est sa femme qui tombe dessus

Contribution le : Aujourd'hui 17:33:55