Déco de noël ★ Sculpture en ballons ★ Épouvantail en bois ★ L'art du bricolage

LugerKain #1

Je suis accro Inscrit: 24/10/2021 11:25 Post(s): 1045 Karma: 1995 Un homme réalise une peinture de noël sur une vitre avec de la fausse neige









Des hommes et femmes réalisent une sculpture de lion en ballons









Épouvantail en forme d'oiseau pour effrayer les corbeau









Petit bonus éphémère, compilation de sculptures faites à base d'outils, de vis, d'écrous, etc





Contribution le : Aujourd'hui 11:41:14