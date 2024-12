Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou il voit un sanglier coincé , tente de l'aider et ... 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 9854 Karma: 5357



article sur le sujet : article sur le sujet : https://www.francebleu.fr/infos/insolite/video-un-randonneur-charge-par-un-sanglier-a-piau-engaly-il-s-en-sort-avec-une-egratignure-2842720

Contribution le : Aujourd'hui 13:51:05