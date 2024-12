Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou Vallée Blanche de nuit en ski 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 9890 Karma: 5363

Au milieu du glacier ​⁠@leoslemett1993 #mountains #ski #freeride #chamonix #valleeblanche



en attendant la vidéo entière voila les coulisses du tournage





Vallée Blanche de nuit : RISQUE MAXIMAL ! (Léo Slemett dans une crevasse)



plus d'info :

https://www.instagram.com/mathis_dumas/p/DDU6PJ1Nw0C/

https://www.instagram.com/mathis_dumas/reel/DDm3-3ENvg4/

https://www.instagram.com/leoslemett/p/DDxN-GQtt_O Au milieu du glacier​⁠@leoslemett1993 #mountains #ski #freeride #chamonix #valleeblancheen attendant la vidéo entière voila les coulisses du tournageVallée Blanche de nuit : RISQUE MAXIMAL !(Léo Slemett dans une crevasse)plus d'info :

Contribution le : Aujourd'hui 14:42:06