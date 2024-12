Options du sujet Imprimer le sujet

Un élan vu de près ★ Chutes d'Iguazú ★ Le zangbéto

Je suis accro Inscrit: 24/10/2021 11:25 Post(s): 1053 Karma: 2010 Un élan passe juste à coté d'un promeneur









Les chutes d'Iguazú après de fortes pluies au Brésil vues depuis la passerelle, au delà du spectacle il faut aimer le danger









Le zangbéto est une société de masques société secrète organisant des cérémonies masquées des peuples du sud du Bénin. Chasseur de nuit, sa mission est de veiller sur le roi de la ville et sa communauté





