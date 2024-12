Je m'installe Inscrit: 20/10/2022 15:20 Post(s): 199 Karma: 226

Le_Relou, je me suis dit que nous avions tous besoin d'un peu de kawaii. J'encourage donc tout le monde à poster des images mignonnes et à faire plein de poutous à ses voisins, et je commence avec :







L'auteur de cette oeuvre (pixels sur écran OLED), l'artiste-sans-visage-qui-se-fait-appeler-ChatGPT, nous explique son intention :

"j’ai voulu capturer l’essence de la paix et de la douceur qui accompagnent cette période de l’année.

Les chatons, avec leur innocence et leur joie naturelle, symbolisent la pureté des émotions simples et sincères.

À travers cette image, je souhaite rappeler l’importance de cultiver la bienveillance et la tendresse qui transcende toutes les différences, de créer un moment de calme, de sérénité et de connexion qui invite chacun à retrouver l'enfant en soi, à s'ouvrir à la gentillesse et à rêver d'un monde où la quiétude et l'amour règnent en maîtres"



Spéciale dédicace au [Topic unique] Géopolitique internationale (diplomatie, conflits armés, terrorisme, Moyen-Orient...) A la suite d'une remarque très pertinente de @, je me suis dit que nous avions tous besoin d'un peu de kawaii. J'encourage donc tout le monde à poster des images mignonnes et à faire plein de poutous à ses voisins, et je commence avec :L'auteur de cette oeuvre (pixels sur écran OLED), l'artiste-sans-visage-qui-se-fait-appeler-ChatGPT, nous explique son intention :"j’ai voulu capturer l’essence de la paix et de la douceur qui accompagnent cette période de l’année.Les chatons, avec leur innocence et leur joie naturelle, symbolisent la pureté des émotions simples et sincères.À travers cette image, je souhaite rappeler l’importance de cultiver la bienveillance et la tendresse qui transcende toutes les différences, de créer un moment de calme, de sérénité et de connexion qui invite chacun à retrouver l'enfant en soi, à s'ouvrir à la gentillesse et à rêver d'un monde où la quiétude et l'amour règnent en maîtres"Spéciale dédicace au [Topic unique] Géopolitique internationale (diplomatie, conflits armés, terrorisme, Moyen-Orient...)

Contribution le : Aujourd'hui 15:44:15