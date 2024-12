Je m'installe Inscrit: 11/02/2008 23:36 Post(s): 165





Après cette soirée sympatoche du 24, on m’à demandé de refaire une recette qui remonte à l’année dernière.



Seul problème, l’historique ne peut remonter qu’à 4 mois en arrière au plus tard.



Est-ce qu’il y aurait un moyen de pouvoir remonter l’historique plus loin?



Contribution le : 25/12 00:41:41