Escape game - Problème de compétence sociale ?

Bonjour tout le monde,



Il m'est arrivé une mésaventure (si je puis dire) lors d'un escape game. Voilà, je suis allé dans un escape game organisé par un "ami". Il avait invité 4 ou 5 personnes, dont une que je connaissais un peu, les autres pas.



Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. En fait, quand nous étions dans la pièce, je voyais les gens s'activer et s'organiser mais je ne comprenais absolument rien à ce qu'il faisait. C'était si étrange pour moi qu'une partie de moi ne croyait pas vraiment à ce qui m'arrivait.



Je note ici que je suis autiste asperger (car je pense que ça a son importance...) et qu'après coup, je pense que ça a réactivé un traumatisme, d'où peut-être la déconnexion avec les autres ?



Trauma ou pas, je pense que je n'aurais de toute façon pas su comprendre ce qu'ils faisaient et comment m'organiser en conséquence.



Est-ce que vous pensez que cette organisation demande une compétence sociale pour vous ou pas ? Est-ce que l'autisme pourrait (de ce que vous en connaissez) expliquer le fait que je n'ai absolument pas su quoi faire ?



Je me suis assis et j'ai attendu. Il y a une personne qui regarde à l'extérieur pour voir si ça se passe bien (une personne de l'escape game) qui était désolée pour moi... C'est vrai que j'ai vécu un sale moment...



J'ajoute aussi (ce qui n'a vraiment pas aidé non plus) que j'ai du mal à résoudre des problèmes de logique car je ne comprends généralement pas ce qu'on attend de moi...

