Vidéo videur de boite de nuit/entrée d'estomac

Je viens d'arriver Inscrit: 07/06/2022 21:08 Post(s): 63 Karma: 61

Bonjour,



Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes.



Je recherche une vidéo, je l'ai vue quelque part mais à l'origine c'était sur un réseau social mais je ne sais plus lequel.

Le thème est quelqu'un qui joue le rôle d'un videur de boite de nuit ( non, non , pas Maxime ! ).

Mais en fait il gère l'entrée dans l'estomac de quelqu'un.

Il laisse rentrer puis à un moment, il dit : stop c'est plein, plus personne ne rentre. Ça gueule, ça négocie mais il reste inflexible : je vous dit qu'on est plein, regardez, il n'y a plus de place ! ( et on voit ceux qui dansent derrière ).

Et puis à un moment un de ceux qui attendent dit : moi je suis le dessert !

Et le videur répond un truc du style : ah mais fallait le dire tout de suite, vous avez un joker, allez passez !

Contribution le : Aujourd'hui 12:33:41