Options du sujet Imprimer le sujet

-MaDJiK- La taille d'un atome 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 5264 Karma: 2894

Voyage dans le monde des atomes





Petit bonus, une grosse vague au Pérou hier:

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 18:07:58

Wiliwilliam Re: La taille d'un atome 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 38321 Karma: 19037 2) Et encore! Heureusement qu'il y a une grosse épaisseur de tétrapodes pour encaisser le choc sinon ça serait encore plus violent

Contribution le : Aujourd'hui 18:12:32