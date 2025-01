Bianca et Nils

Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1

Quelle énergie



1st Place: Bianca & Nils - Invitational Classic - ILHC 2023

Contribution le : Aujourd'hui 12:09:30

alfosynchro

Ça me rappelle la souplesse de mes 20 ans !

Contribution le : Aujourd'hui 12:42:58

Loom-

C'est quoi comme type de danse ?

Contribution le : Aujourd'hui 13:48:25

Interfector

Du swing !

Contribution le : Aujourd'hui 14:09:46