Wiliwilliam Le jeu des edits (Volume II) 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 38335 Karma: 19048



Règles:

J'envoie dans un premier temps ce post (qui ouvre ce topic).

J'attends ensuite que le temps passe au grand minimum jusqu'à ce que le petit message "Edité par (pseudo) sur (date et heure)" puisse apparaître, en bas à droite (à partir du lendemain à minuit.), mais je peux attendre plus longtemps, dans un délai de 7 jours à la seconde près pour éditer mon post.

Une fois que le fameux message apparaît, c'est celui qui le voit en premier qui relance pour faire de même.

Topic précédent: https://www.koreus.com/modules/newbb/topic101231.html

