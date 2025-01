Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Arrêt rapide 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 19563 Karma: 25034



https://www.reddit.com/r/Unexpected/comments/1hr8o6t/quick_stop/

Contribution le : Aujourd'hui 19:59:29

alfosynchro Re: Arrêt rapide 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 14524 Karma: 6938 Oui, non, mais je sais bien de qui c'est la faute...

Contribution le : Aujourd'hui 20:22:03

zoondoz Re: Arrêt rapide 0 #3

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 1425 Karma: 725 C'est tellement de sa faute qu'il a emmené la voiture avec lui !

Contribution le : Aujourd'hui 20:36:55