doubledu Mon Voisin le Survivaliste... 2 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 23/02/2016 19:08 Post(s): 37 Fort de notre succès habituel sur ce forum d'irréductibles optimistes et après que pas mal de membres nous aient contacté en privé pour nous supplier de poster la suite, et bien voilà !



Le Survivaliste contre la Grosse Planche Magique :





Mon voisin le Survivaliste - La Boulangerie

alfosynchro Re: Mon Voisin le Survivaliste... 1 #2

Je me contenterai de l'humour de cette phrase





Edit @Le_Relou : ce serait hypocrite de ma part de dire le contraire. "Fort de notre succès habituel sur ce forum d'irréductibles optimistes et après que pas mal de membres nous aient contacté en privé pour nous supplier de poster la suite, et bien voilà !"Je me contenterai de l'humour de cette phraseEdit @: ce serait hypocrite de ma part de dire le contraire.

Le_Relou Re: Mon Voisin le Survivaliste... 1 #3

Je poste trop Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 10007 Karma: 5422 @alfosynchro je pense qu'il faut encourager toute tentative d'expression !

